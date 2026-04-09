Bakan Uraloğlu: “Önümüzdeki günlerde kazmayı vurmuş olacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Trabzon Günleri Açılış Programı’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Uraloğlu Trabzon’da dev yatırımları gerçekleştirildiğinin altını çizerken, “Trabzon'a yeni yapılacak 10 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ihalesini, yer teslimini yaptıklarını ve şantiyeyi kurduklarını belirterek, " Önümüzdeki günlerde orada kazmayı beraberce vurmuş olacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 19:42

Uraloğlu, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Trabzon Günleri Açılış Programı'nda konuştu. Ankara'nın kalbinde 4 gün boyunca Trabzon fırtınası eseceğini anlatan Uraloğlu, Trabzon'un kadim tarihi, eşsiz kültürü ve lezzetlerinin başkente taşınacağını söyledi. Uraloğlu, Trabzon'un tarih boyunca vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın tek bir ruhta toplandığı sembol şehirlerden biri olduğunu kaydederek, binlerce yıllık kültürün, mavinin ve yeşilin buluştuğu Trabzon'un kendine has bir felsefesi, geleneği ve göreneği olduğuna dikkati çekti. Trabzonspor'un da farklı bir camia ve farklı bir ruh olduğunu belirten Uraloğlu, Trabzonspor'un sadece bir takım değil şehrin dik duruşunun sahadaki en güçlü hali olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Trabzon'u yarınlara daha güçlü taşımak için eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'umuzun ulaşım altyapısını dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Bölünmüş yollar, bitümlü sıcak karışımlı yollar, Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana Tüneli gibi birçok iş yaptık. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık." dedi.