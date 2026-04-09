Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’la görüştü: Ateşkes kalıcı barış için fırsat
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Dost ve kardeş ülkelerle yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini vurgulayan Erdoğan başta "dost ve kardeş Pakistan" olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik etti. Başkan Erdoğan, dün ayrıca bölgesel gelişmelerle ilgili olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Es Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.