Berat Albayrak “Buraya not düşelim” diyerek açıklamıştı! İstanbul Finans Merkezi küresel sermayenin yeni adresi haline geldi
İstanbul'u dünyada ekonomi ve finans alanında en önde gelen şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi, 2023 yılında hizmet girdi. IFM’nin temellerini atan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak o dönem yaptığı açıklamada, “Buraya not düşelim. Dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek” demişti. 40 günü aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası İstanbul Finans Merkezi küresel sermayenin yeni adresi haline geldi. Körfez ve Orta Doğu merkezli 40’ı aşkın şirket yönünü Ataşehir’e çevirdi.
Dünyanın en önemli finans merkezlerden birisi haline gelen 'İstanbul Finans Merkezi' 2023 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.
GÜVENLİ LİMAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE AKIN!
Temelli Berat Albayrak döneminde atılan ve bir vizyon projesi olarak hayata geçirilen 'İstanbul Finans Merkezi', ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Türkiye güvenli liman olarak küresel sermayenin odağındaydı.
40'TAN FAZLA ŞİRKET YÖNÜNÜ ATAŞEHİR'E ÇEVİRDİ
Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, çoğu Körfez veya Doğu Asya'da merkezli 40'tan fazla şirketin yönünü İstanbul Finans Merkezi'ne çevirdiğini açıkladı. Bu gelişme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılındaki sözlerini hatırlattı. Albayrak, 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.