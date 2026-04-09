Son dakika: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı!

FARK EDİLMEMİŞ

Eşki, A.A.'nın Bornova Belediyesi'nde 5 ay 8 gün çalıştığını, bu süre kapsamında oluşan tüm kamu zararının kendisi tarafından karşılanacağını söyledi.

Açıklamada, Aksoy'un Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde saha personeli olarak görev yaptığı, işe hiç gelmeme nedeni olarak da "birim müdürünün rahatsızlığı" dolayısıyla birim içinde gerekli denetimin yapılmaması olarak gösterildi. Eşki, bu olaydan ötürü çalışma arkadaşlarına ve Bornova halkına mahcup olduğunu öne sürüp özür diledi. Bu arada A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.