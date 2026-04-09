Son dakika: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bornova Belediyesi’nde bankamatik memur çalıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında istenen SGK uzmanlık raporunda skandalda sorumluluğu olanlar tespit edildi. Başsavcılık tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ve beraberindeki üç şüpheli gözaltına alındı. CHP'li Eşki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bankamatik sevgilisine 5 ay maaş ödediklerini itiraf etmişti...
"Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanan, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine iş veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi gözaltına alındı.
CHP'Lİ ÖMER EŞKİ'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA! ÖZKAN YALIM'IN BANKAMATİK SEVGİLİSİNE 5 AY MAAŞ ÖDEDİK!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Ankara'da bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi ile yakalandı. Yalım'ın 2 sevgilisini de belediyede işe aldığı ve genç kadınların hiç işe gitmeden aylarca maaş aldığı ortaya çıktı. O belediyelerden birinin de CHP'li Bornova Belediyesi olduğu anlaşıldı. Günlerce sessizliğini koruyan CHP'li Eşki, Yalım'ın bankamatik sevgilisine 5 ay maaş ödediklerini açıklamıştı...
CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den geçtiğimiz günlerde itiraf gibi açıklama geldi. Eşki, yaptığı yazılı açıklamada Özkan Yalım'ın ricasıyla A.A.'yı Bornova Belediyesi'nde işe başlattığını kabul etti. Açıklamasında, Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden birinin Bornova Belediyesi çalışanı A.A. olduğunu doğrulayan Eşki, Bornova Belediye Başkanı olarak münferit hatanın sorumluluğunu kabul ettiğini belirtti.