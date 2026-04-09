Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde kritik gün! Başkan Vekili bugün belli olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler Başkan Vekilliği seçimine çevrildi. Bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek seçimle yeni başkan vekili belirlenecek. Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı netleşti. AK Parti, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı başkan vekilliği için aday gösterdi. CHP'de ise adayın ismi henüz açıklanmazken, CHP Grup sözcüsü Yücel Akbulut'un ismi öne çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkan Vekilliği seçimi öncesi olaylar çıktı. CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş öncülüğünde belediye binasına gelen yaklaşık 200 kişilik grup, belediyenin arka otopark kapısının camını kırarak meclis salonuna çıkmak istedi. Çevik Kuvvet ve Polis ekipleri müdahale etti. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.