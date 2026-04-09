Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin, Türkiye sınırlarını aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajı için Somali'ye ulaştığını açıkladı.

DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çağrı Bey'in tarihi görev için Somali'ye ulaştığını bildirdi. Hem Türkiye'nin hem de Somali'nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Bayraktar, "Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için bismillah diyoruz" ifadesini kullandı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý