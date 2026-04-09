Konsolosluk saldırısında yeni detaylar: Defalarca keşif yaptılar

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent'te, İsrail Konsolosluğu'na yönelik önceki gün gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Saldırganların daha önce farklı bir otomobille keşif yaptıkları belirlendi. Saldırganların çantasında yapılan aramalarda patlayıcı mühimmata rastlanmazken, çok sayıda mermi ele geçirildi.

Saldırıda 3 pompalı tüfek ve 3 tabanca kullanıldığı belirlendi. Soruşturmada Etiler'de bir şantiyeye düzenlenen baskında gözaltına alınan işçilerden birinin, saldırganlardan birinin kuzeni olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Onur Çelik'in eşine ait telefonda ise "Yapmayın" içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Diğer taraftan görev başındaki polis ekiplerine yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Onur Çelik, Y. Emre Sarban, Enes Çelik

Önceki gün 3 kişi tarafından düzenlenen saldırıda Yunus Emre Sarban ölü ele geçirilmiş, Onur Çelik ve Enes Çelik kardeşler yaralı olarak yakalanmıştı. Çatışmalarda 2 polis de hafif yaralanmıştı.