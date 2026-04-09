İstikrar adası Türkiye barış için çalışıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Külliye'de 3 saat süren toplantının ardından yapılan 8 maddelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TERÖRLE MÜCADELE: PKK/KCKPYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yürütülen faaliyetler ile uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK: Terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge vizyonuna ulaşılması için yürütülen çalışmalar ele alınmıştır. Savaş, çatışma ve tahriklerin süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği vurgulanmıştır.

İSRAİL-ABD VE İRAN SAVAŞI: Dünyayı belirsizliğe sürükleyip küresel ve ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğine ilişkin tüm tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edileceği hatırlatılmıştır.

IRAK HALKININ HUZURU: Bölgemizdeki savaş ve çatışmaların Irak'a etkileri ele alınmış; dost ve kardeş Irak halkının huzuru ile ülkedeki istikrar ve güvenlik ortamının muhafaza edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: İsrail Yönetimi'nin Gazze'deki eylemlerinin; barış sürecine ve iki devletli çözüm yaklaşımına zarar verdiği belirtilmiş, İsrail Yönetimi'nin hukuk dışı bu eylemler karşısında uluslararası toplum harekete geçmeye çağrılmış; Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü teyit edilmiştir.

SURİYE'DE "TEK DEVLET, TEK ORDU": Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiş; ülkede entegrasyon sürecine ilişkin mutabakatın tek devlet ve tek ordu temelinde hayata geçirilmesine matuf çabalara, kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde kararlılıkla destek verileceğinin altı çizilmiştir.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri ele alınmış; saldırıların Karadeniz'e sıçramasına ve enerji güvenliğini tehdit eder hâle gelmesine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, tüm taraflara itidalle hareket etme çağrısında bulunulmuştur.

TARİHİ SÜREÇTE DİPLOMASİ: Anlaşmazlıkların müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesini ilke hâline getiren ülkemizin, bir istikrar adası hüviyetiyle, barışın tesisine yönelik samimi çabalarını müttefikleri ve dostları ile iş birliği içerisinde sürdüreceği vurgulanmıştır.

BAŞKAN ERDOĞAN POLİSLERİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.