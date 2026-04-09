Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı 13’e yükseldi

Levent'te 7 Nisan'da gerçekleşen terör saldırı ardından soruşturmayı derinlemesine yöneten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul, Kocaeli ve Konya'da operasyonlar yaptı. Biri ölü ikisi yaralı ele geçirilen teröristler yanısıra onlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi daha gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine getirildi. 13 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri devam ediyor.

