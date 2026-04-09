Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı 13’e yükseldi
İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmanın 3. gününde gözaltı sayısı bir kişi artarak 13’e yükseldi. 2 terörist ve onlarla irtibatlı 11 kişinin yer aldığı şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu devam ediyor.
Levent'te 7 Nisan'da gerçekleşen terör saldırı ardından soruşturmayı derinlemesine yöneten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul, Kocaeli ve Konya'da operasyonlar yaptı. Biri ölü ikisi yaralı ele geçirilen teröristler yanısıra onlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi daha gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine getirildi. 13 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri devam ediyor.