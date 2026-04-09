Rüşvet villalarının izahı yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün grup toplantısında "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, İmamoğlu bu ülkenin cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" ifadeleri, CHP'deki adaylık tartışmasında yeni bir aşamaya geçildiğinin açık bir işareti oldu. Özel'in adaylık için ortaya koyduğu "izah edilemeyen mal varlığının olmaması" kriteri, İmamoğlu'nun aday olma ihtimalinin rafa kaldırıldığı anlamına geliyor. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında yer alan deliller bağlamında değerlendirildiğinde bunun daha da net görüldüğü değerlendiriliyor.

KAYNAĞI BELİRSİZ 117 GAYRİMENKUL

Dava dosyasındaki iddialara göre, İmamoğlu'nun 'izah edilemeyen mal varlığı' konusunda sicili oldukça kabarık. Bunların başında ise Sarıyer'deki üç villa geliyor. 4 Haziran 2025 tarihli MASAK raporuna göre, Sarıyer'de piyasa değeri yaklaşık 50 milyon dolar (2.23 milyar TL) olan 3 villanın, işadamı Ali Nuhoğlu tarafından İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyon TL karşılığında devredildiği tespit edilmişti. Nuhoğlu, kendisine yapılan 15 milyon liralık ödemenin taşınmaz bedeli değil tadilat giderlerine ilişkin olduğunu, devrin gerçek piyasa karşılığı olmaksızın gerçekleştiğini ifade etmişti. Yine MASAK raporlarına yansıyan bilgilere göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi kapsayan 3 yılda şirketlerine kaynağı belirsiz 117 gayrimenkul girişi olduğu belirlendi. MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkân, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere, toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. Milyon dolarlık alımlarla ilgili raporda en dikkat çeken nokta ise para kaynağı oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu uzmanları tarafından şirketin mali kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde 3 yılda alımı yapılan 117 taşınmaza ödenen paranın kaynağı bulunamadı. Kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olabileceği kaydedildi.