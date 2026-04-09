Sıfır Atık Forumu 2026’da 100’ün üzerinde bakan bir araya gelecek

Vakfın açıklamasına göre, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek forum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'nın 31. Oturumu (COP31) süreci öncesinde çevre ve iklim diplomasisinin en kapsamlı buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkenin çevre, iklim, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu bakanlarını ve üst düzey karar vericiyi bir araya getirecek forum, içerik derinliği, katılım düzeyi ve temsil gücü bakımından COP31 süreci öncesindeki en büyük çevre, iklim ve sıfır atık toplantısı olma özelliği taşıyor.

Vakıf tarafından "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek forum, hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademi, özel sektör ve sivil toplumun üst düzey katılımıyla küresel çevre politikalarının şekillendiği stratejik bir platform niteliği taşıyacak.

Sıfır Atık Forumu'nun 150'den fazla ülkeden katılımcıyı, 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu da İstanbul'da buluşturması bekleniyor.

Vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede ulusal bir çevre politikası olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'nin öncülüğünde şekillenen bu yaklaşım, artık çok taraflı diplomasi, kalkınma politikaları ve iklim müzakereleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenecek forum, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, akademiyi, özel sektör temsilcilerini, finans kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları bir araya getirerek çok paydaşlı bir dönüşüm zemini oluşturacak.

Küresel çevre diplomasisinin en güçlü buluşma noktalarından biri haline gelecek forumun bakanlar düzeyindeki oturumlarında, döngüsel ekonomi politikaları, plastik kirliliği ile mücadele, atık yönetiminde küresel standartların uyumlaştırılması, iklim finansmanı ve yeşil yatırımlar, gelişmekte olan ülkeler için kapasite geliştirme mekanizmaları gibi başlıklarda somut politika önerileri ele alınacak.

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında, 3 gün boyunca eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek çok sayıda panel ve oturumda sıfır atık yaklaşımının farklı boyutları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Programda öne çıkan başlıklar arasında, gıda israfının önlenmesi, organik atık yönetimi ve metan emisyonlarının azaltımı, döngüsel ekonomi finansmanı ve sürdürülebilir yatırım araçları, şehirlerde sıfır atık uygulamaları ve yerel yönetim modelleri, plastik kirliliği ve küresel politika süreçleri, yeniden kullanım sistemleri ve ürün onarımını teşvik eden mekanizmalar, enerji sistemlerinde atık önleme stratejileri ile tekstil ve moda sektöründe döngüsel dönüşüm yer alıyor.

Bununla birlikte, gençlerin sistem tasarımındaki rolü, tüketim alışkanlıkları ve davranış değişikliği, eğitim ve kültür politikalarının sıfır atık üzerindeki etkisi, inşaat ve yıkım atıkları, elektronik atık yönetimi, ambalaj sistemleri ve endüstriyel dönüşüm gibi teknik ve sektörel başlıklar da farklı oturumlarda ele alınacak.

Bu kapsamlı içerik yapısı, forumu yalnızca politika düzeyinin dışında, sektör, finans ve toplumsal dönüşüm boyutuyla da bütüncül bir platform haline getiriyor.

Bu yıl forum kapsamında gençlerin aktif katılımını güçlendirmek amacıyla özel bir Gençlik Oturumu da düzenlenecek. Gençlerin sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki çözüm önerileri, inovatif yaklaşımları ve politika katkıları uluslararası paydaşlarla doğrudan buluşturulacak.

Bu oturumla gençlerin, politika üretim süreçlerinin aktif aktörü olarak konumlandırılması hedefleniyor.

COP31 ÖNCESİ KÜRESEL AJANDAYI BELİRLEYECEK

Forum, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde ülkelerin pozisyonlarını netleştireceği ve ortak deklarasyon zeminini güçlendireceği en kapsamlı platform olarak konumlanıyor.

Özellikle, ulusal katkı beyanlarının güçlendirilmesi, atık sektörünün karbon azaltımındaki rolü, şehirlerin ve üniversitelerin iklim eylem planları, sıfır atık uygulamalarının iklim politikalarına entegrasyonu başlıkları, küresel müzakere süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak şekilde ele alınacak.

Bu yönüyle Sıfır Atık Forumu, COP31 öncesi küresel çevre diplomasisinin stratejik eşiklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Katılımcı sayısı, temsil edilen ülke çeşitliliği ve içerik derinliği bakımından forum, sıfır atık temalı en geniş kapsamlı uluslararası organizasyon olma iddiasını taşıyor.

Program kapsamında, "Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumları, Küresel İyi Uygulama Sunumları, Gençlik ve Yerel Yönetimler Oturumları, Özel Sektör ve Yeşil Finans Panelleri ve Sergi Alanları" yer alacak. Ayrıca döngüsel üretim modelleri, ileri geri dönüşüm teknolojileri ve sürdürülebilir tasarım çözümleri, geniş bir sergi alanında uluslararası paydaşlarla buluşturulacak.

"SIFIR ATIK YAKLAŞIMINI İKLİM EYLEMİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK KONUMLANDIRMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, forumun, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim müzakerelerinin merkezine taşıyan stratejik bir hazırlık platformu niteliği taşıdığını belirtti.

Ağırbaş, şunları kaydetti:

"COP31 sürecine ilerlerken, sıfır atık yaklaşımını iklim eyleminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırmak zorundayız. İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bu kapsamlı buluşma, hükümetler, yerel yönetimler, finans kuruluşları, özel sektör ve gençleri aynı zeminde bir araya getirerek yalnızca sorunları tartışan değil, uygulanabilir ve ölçülebilir politika önerileri geliştiren güçlü bir işbirliği altyapısı oluşturacaktır. Hedefimiz, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim ajandasının belirleyici bileşenlerinden biri haline getirmek ve COP31'e somut, uygulanabilir çıktılarla katkı sunmaktır."