SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İsrail'in sabotajına karşı aklıselimle hareket edilmeli. Tarafların yapıcı olması önemli.

Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli ve mutlaka Lübnan'ı da kapsamalı.

İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi dahil olmak üzere bölgede yeni bir güvenlik ve barış mimarisinin tesis edilmesini ümit ediyoruz.

Son 3 4 haftadır yoğun bir diplomasi ve akıl oyunlarının oynandığı yoğun bir süreç oldu. İsrail beklediğimiz gibi oyunbozanlığını yaptı ve Lübnan'a geniş kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdi. İsrail'in bu provokasyonu eşliğinde bu görüşmeler oldukça zor geçecek.