Tuana’nın ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: Çarptıktan 4 metre sonra frene bastı

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda sürücünün 1.97 promil alkollü olduğu, fren ve lastik izlerinin Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan kazanın bilirkişi raporunda, tutuklu sürücü Adem Hasbaş'ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi.

SÜRÜCÜ KUSURLU

Fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı kaydedildi. Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceğine yer verildi. Raporda 'hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü' ihlal ettiği gerekçesiyle 'tali kusurlu' bulunan sürücü Hasbaş ifadesinde, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu, selektör yaparak ve korna çalarak sol tarafından geçiş yapabileceğini varsayarak seyrine devam ettiği sırada kazanın olduğunu öne sürmüştü. Tutuklu sürücü Adem Hasbaş'ın Görele'de Ziyade Restoran'da çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu ortaya çıkmıştı.