Türkiye anahtar ülke

Başkan Erdoğan, ateşkes mesajında "Bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" dedi.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bugüne 20'yi aşkın ülkenin lideri ile görüşen- Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü aktif diplomasi ve Dışişleri Bakanlığı'yla MİT'in etkin çalışmalarıyla Türkiye barışın anahtar ülkesi oldu. Erdoğan hem ABD lideri Trump hem de İran lideri Pezeşkiyan ile rahat konuşabilen ender liderlerden biri olarak, savaşın bir an önce sona ermesi için tarihi misyon üstlendi.

Erdoğan'ın direktifiyle devletin tüm kurumları, sürecin Türkiye'yi olumsuz etkilememesi ve krizin suhuletle sona ermesi için gerekli çalışmalarda bulundu. Perde arkasında stratejik bir rol oynayan Ankara, Pakistan aracılığıyla her aşamada barış ve güvenlik mimarisinin oluşumu için etkin, aktif, oyun kurucu hamleleri masaya taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD, İran, Mısır, Afganistan, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere ile saat saat devam eden temas trafiği ile ateşkes metni ilmek ilmek dokundu.

MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi yürüterek ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda tüm kurumlarla eşgüdüm halinde çaba gösterdi. MİT, iletişim kanallarının açık tutulması, çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesi hususlarında önemli roller oynadı. MİT Başkanlığı, çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine yardımcı oldu. Teşkilat, ayrıca İran'daki kriz durumunun Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisinde etnik bir çatışmanın engellenmesi amacıyla aktif çalışmalar yürüttü. Ayrıca bölgede yaşanan karışıklıklardan istifadeyle ülkemizde gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı MİT tarafından sıkı önlemler alındı.

