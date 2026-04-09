Yunan Albay Çin casusu çıktı! NATO’nun kritik bilgilerini sızdırmış

NATO kaynaklardan alınan bilgilere göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin adlı sosyal medya uygulaması üzerinden söz konusu Albay ile temasa geçtiği belirlendi. Malezya menşeili şirketin Çin seyahatine katılan Yunanlı Albay'ın, bu seyahatte Çin İstihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.



KRİTİK ÖNEME SAHİP BİLGİLERİ PARA KARŞILIĞI SATMIŞ

Yunan Albay'ın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi.

Ödemeleri kripto para ile aldığı belirtilen Albay, NATO'nun Yunan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandığı belirtildi.

Yunanlı Albay'ın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.