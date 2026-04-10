5. maddeye bağlılık teyit edilmeli
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı ile SETA tarafından düzenlenen "NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma" konferansında konuşan Yaşar Güler, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara Zirvesi'nden beklentimiz öncelikle müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarının teyit edilmesidir" dedi. TSK'nın komando tugayı sayısının 25'e ulaştığı, 3 yıl içinde 40'a çıkarılmasının planlandığı açıklandı. Konferansın açılışında İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu da değerlendirmelerde bulundu.