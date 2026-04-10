5. maddeye bağlılık teyit edilmeli

MURATHAN YILDIRIM
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı ile SETA tarafından düzenlenen "NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma" konferansında konuşan Yaşar Güler, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara Zirvesi'nden beklentimiz öncelikle müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarının teyit edilmesidir" dedi. TSK'nın komando tugayı sayısının 25'e ulaştığı, 3 yıl içinde 40'a çıkarılmasının planlandığı açıklandı. Konferansın açılışında İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu da değerlendirmelerde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý