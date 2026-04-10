Belediye güvencesiyle ihale kıyağı

İzmir merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri üzerinden kurulan S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi ile bağlantılı iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında kooperatif ve İZBETON yetkilileri ile denetim kurulu üyelerinin bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İzmir Mali Şube Ekipleri, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara'da gözaltına alınan Erkol, İzmir'e götürüldü. Bir şüphelinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi. Ümit Erkol, 16 Ocak 2022 ile 28 Haziran 2024 arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı kooperatifi zarara uğratmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında sözde ihale tekliflerinden birinin Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'a ait ARES firmasından alındığı, sürecin serbest rekabet yerine bağlantılı şirketler üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Erkol'un yönetim kurulu üyesi olduğu dönemlerde mali kayıtlardaki açıklanamayan farkların oluştuğu vurgulandı. Bilirkişi raporuna göre 2022'de 178 bin 535 TL, 2023'te 14 milyon 128 bin 424 TL, 2024'te 14 milyon 178 bin 459 TL fark ortaya çıktı.

BELGESİZ NAKİT ÇIKIŞI

Bilirkişi raporunda 31 Aralık 2023'te kasa hesabından belgesiz nakit çıkışı olduğu belirlendi. Ümit Erkol'un kooperatif yönetiminde aktif görev aldığı, ihale, teklif ve mali usulsüzlük dönemlerinin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu olduğu belirtildi. Şikâyet içeriğinde; kooperatif üyelerine ucuz ve sağlam konut vaadiyle güven telkin edildiği, belediye güvencesi algısı oluşturulduğu, buna karşın mevzuata aykırılıkların gizlendiği iddia edildi.