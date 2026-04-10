Bornova’da bankamatik sevgili operasyonu

CHP'li belediyelerde ortaya çıkan bankamatikçi sevgili skandalında yeni gözaltılar yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sevgilisiyle birlikte otelde basılan ve rüşvet-yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi Aslıhan Aksoy'un bankamatik memuru olarak Bornova Belediyesi'nde çalıştığı ve işe gitmeden para aldığı ortaya çıkınca soruşturma başlattı. SGK müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda Aslıhan Aksoy'un fiilen görev yapmadığı tespit edildi.

Rapora göre bu olaydan sorumlu oldukları belirlenen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Aslıhan Aksoy, P.K. ve V.İ.A. 'Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, Eşki ile birlikte P.K. ve V.İ.A.'yı serbest bırakırken, Aslıhan Aksoy'un da adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu arada, SGK müfettişlerinin incelemesi sırasında, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın eşi Sezen Yılmaz'ın da 4 ay Bornova Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak çalıştığı, Uşak skandalı patlak verince 21 Mart'ta apar topar işten çıkarıldığı belirlendi.

BUCA'YA SIÇRADI

Öte yandan, CHP'li belediyelerdeki bankamatik sevgili skandalı Buca Belediyesi'ne de sıçradı. Bir ihbar üzerine harekete geçen SGK Müfettişleri, Buca Belediyesi'nden sigorta bildirimi yapılan ancak işe gelmeden maaş aldıkları iddia edilen 30 kişiyi incelemeye aldı.