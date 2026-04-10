CHP’nin provokasyonuna rağmen başkan seçildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçim öncesi, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş önderliğinde belediye binasına yürüyen 200 kişilik grup, Ankara yolunu trafiğe kapatmaya çalıştı. Polis, yolu yeniden açarken CHP'li grup bu kez belediye binasına girmeye çalıştı. Arka bölümdeki otopark kapısının camlarını kıran grup, meclis salonuna çıkmak istedi. Çevik Kuvvet ekipleri grubun binaya girmesine engel oldu. Yaşanan arbedenin ardından grup binadan uzaklaştırıldı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Mimar Şahin Biba olurken, CHP ise aday çıkarmadı. CHP'li Meclis üyeleri de seçime katılmayınca, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 3 turda tamamlandı. 61 kişiden oluşan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen seçimlerde Şahin Biba Başkanvekili seçildi.