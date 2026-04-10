Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Terörsüz Türkiye doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda açıklamalarda bulundu. “Güvenlik birimlerimizin sahadaki başarısı, devletimizin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım ve milletimizin desteğiyle ülkemizin huzur iklimini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” ifadelerine yer veren Yılmaz, “Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz.” dedi.
Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki otelde düzenlenen Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılan Yılmaz, emniyet mensupları, gaziler ve şehit aileleriyle aynı sofranın etrafında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, köklü devlet geleneğinin içinden süzülerek bugünlere gelen Türk Polis Teşkilatının, 10 Nisan 1845'te atılan temellerle milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, teşkilatın, Osmanlıdan Cumhuriyet'e uzanan bu süreklilik içinde değişen şartlara uyum sağlayarak kurumsal yapısını her dönemde daha da güçlendirdiğini söyledi.
Tarihin en kritik eşiklerinde, özellikle Milli Mücadele yıllarında üstlendiği sorumluluklarla bu milletin kader yürüyüşüne eşlik eden emniyet teşkilatının, Cumhuriyet ile birlikte hukuk devleti anlayışı çerçevesinde daha sağlam bir zemine kavuştuğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Türk polisi, sahip olduğu tecrübe, yetişmiş insan kaynağı ve gelişen imkanlarla, değişen tehditlere karşı güçlü bir kapasiteyle hareket etmekte, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini kararlılıkla korumaktadır. Bu köklü birikim ve güçlü irade, emniyet teşkilatımızı bugün de devletimizin sahadaki en etkin ve en güvenilir yapı taşlarından biri haline getirmektedir. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bayrağımızın semalarda özgürce dalgalanmasını sağlayan asıl güç, sarsılmaz bir imanın ve sönmeyen bir vatan sevdasının neticesidir. Her bir polisimiz, bu mukaddes nöbeti devralırken canını ortaya koymakta, milletimizin bekası için bir gül bahçesine girercesine şehadete yürümeyi göze almaktadır. Bu kahramanların gösterdiği eşsiz fedakarlığın karşılığını asla tam olarak ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz ancak devlet olarak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmayı, onları el üstünde tutmayı en asli vazifemiz kabul ediyoruz."
"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ VE GAZİLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR"
Yılmaz, vatanın huzuru uğruna şehadete eren kahramanların aileleri ile vazife malulü gazi personel için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Şehitlerimizin emaneti ve gazilerimiz için ne yapsak azdır ancak onların emanetine ve gazilerimize sahip çıkmak da bizlerin en büyük sorumluluğudur. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanarak emanetlerine sahip çıkmaya azami özen gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." diye konuştu. Bu doğrultuda şehit yakınları ve gaziler için barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama kadar pek çok alanda güçlü destekler sunduklarını dile getiren Yılmaz, kira yardımı ve faizsiz konut kredisi imkanlarıyla barınma ihtiyaçlarına katkı sağladıklarını, elektrik, su ve doğal gaz faturalarında önemli indirimler uyguladıklarını söyledi.