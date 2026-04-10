Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Terörsüz Türkiye doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz”

Yılmaz, şunları kaydetti: "Eğitim hayatlarındaki çocuklarımızı öğrenim yardımlarıyla destekliyor, özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanabilmelerine imkan tanıyoruz. Ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı sunarken sosyal tesislerimizden yararlanabilmelerini de temin ediyoruz. Kamuda sağladığımız istihdam imkanlarıyla ailelerimizin ekonomik güvencesini güçlendiriyoruz. Sağlık alanında ise ilave ücret ödemeden nitelikli sağlık hizmetine erişimlerini güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaşam standartlarını en üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu düzenlemeler, şehitlerimizin emanetine sahip çıkma ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırma konusundaki kararlılığımızın açık bir yansımasıdır."

"ÜLKEMİZİN HUZUR İKLİMİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Ülkenin uzun yıllar terörün yol açtığı acılarla sınandığını, bu süreçten en fazla etkilenen yerlerin başında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geldiğini ifade eden Yılmaz, nice ailelerin evlatlarını kaybettiğini, nice şehirlerin huzurunun gölgelendiğini, milletin ortak hafızasında derin izler bırakan bir dönemin yaşandığını söyledi. Yılmaz, Diyarbakır'ın da bu ağır yükü en yakından hisseden şehirlerden olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz. Güvenlik birimlerimizin sahadaki başarısı, devletimizin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım ve milletimizin desteğiyle ülkemizin huzur iklimini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada geçmişte korkunun gölgesinde kalan pek çok yerleşim yerinde hayatın normalleştiğini, şehirlerimizin yeniden nefes aldığını, bölgenin sahip olduğu potansiyelin yeniden görünür hale geldiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu tablo, güçlü bir iradenin ve kararlı bir mücadelenin neticesidir. Attığımız her adımda, yürüttüğümüz her çalışmada aziz şehitlerimizin hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına daima sahip çıkıyoruz. Bu süreç, hiçbir şekilde onların aziz hatırasını zedeleyen bir anlayışın değil bilakis onların emanetine daha güçlü sahip çıkma iradesinin bir tezahürüdür.