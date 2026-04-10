Düşen C-130 ile ilgili ilk bulgular: Kanattan koptu, kuyruğa çarptı
MSB, 11 Kasım 2025'te 20 askerin şehit olduğu C-130 kazasına ilişkin ön bulguları paylaştı. Buna göre, acil durum tahliye botu olarak bilinen her iki kanadın üst kısmında bulunan "dingi"lerden birinin yanıcı/patlayıcı olmayan karbondioksit gazı ile dolu tüpüyle beraber yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyrukgövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceğini ve tüpün vurmasıyla gövdeye, dikey ve yatay stabilizeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.