KADEM’den kadın girişimcilere destek

KADEM, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir yapılarla desteklenmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uluslararası bir programa imza attı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı", akademi, kamu ve sivil toplumdan geniş katılımla gerçekleştirildi. "Kadın Girişimciliğinden Sürdürülebilir Büyümeye: Pazar, Finans ve Teknoloji" başlıklı panelde ise kadın girişimciliğinin ölçeklenmesi için gereken konular ele alındı. Kurulan stantlarda, KKTC'de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin üretim süreçleri ve ürünleri tanıtıldı.

HEDEF: SÜRDÜREBİLMEK

Çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, "Bu modeli geliştirirken hedefimiz, kooperatifleri sadece kurmak değil, onları gerçekten işler ve sürdürülebilir yapılar haline getirmekti. Sertifikasyon süreçleri, dijital satış platformlarına entegrasyon ve ortak pazarlama imkânları sayesinde kadın kooperatiflerinin pazardaki görünürlüğü ve dayanıklılığı artıyor" dedi.