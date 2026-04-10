Kanserle mücadelede yerli ilaç umudu

Türkiye, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanında tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Rana Sanyal liderliğinde geliştirilen ve Türkiye'nin keşif aşamasından klinik evreye taşınan ilk özgün ilaç adayı olan RS-0139'un Faz 1 klinik araştırması başarıyla sonuçlandı.

YENİ BİR DÖNEM

Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi ekiplerinin katkılarıyla şekillenen proje, Türkiye'nin ilaç inovasyonu alanındaki potansiyelini ortaya koydu. EIC Avrupa Kadın Yenilikçiler Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Rana Sanyal, "Türkiye kanser tedavisinde yeni bir sayfa açtı. Yerli kanser ilacında ilk kritik eşiği aştık. İlk kez bir keşiften insana kadar ulaştırmayı başardık ve hastalarda yaptığımız Faz 1 çalışmasını tamamladık.

Türkiye'nin ilk özgün kanser ilacı adayı olan bu RS-0139 molekülü katı tümörlere (kan kanserlerinin dışında kalan tümörlere) karşı geliştirildi. Bu en akıllılardan bir nano ilaç. Bu sınıftaki ilaçlar sadece Türkiye'de yeni değil, tüm dünyadaki insanlara yenilik olarak gidecek. Bu ilacı diğerlerinden farklı kılan özellik, doğrudan tümör hücresini hedefleyerek yan etkileri azaltıyor. Aynı zamanda tedavinin başarı oranını artırıyor. Bir nevi yan etkileri azaltılmış kemoterapi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK DESTEKLİ

Prof. Dr. Sanyal, "Sağlık Bakanlığı denetiminde solid tümör hastalarında yürüttüğümüz Faz 1 klinik araştırmamızın farklı aşamaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HAMLE Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi. 'Turcorn 100' şirketleri arasına girerek ekosistemimizin en başarılı start-up'larına yönelik programlarda yer aldık. Bu başarı, bilimsel araştırmaların insana ulaşmasında güçlü bir ekosistemin ne kadar belirleyici olduğunun çok çarpıcı bir göstergesi. Biyoteknoloji girişimimizde çeşitli kanser türleri için bu teknolojiyle geliştirdiğimiz ilaç adayları üzerinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu başarıda çok sayıda kişinin emeği ve katkısı var" dedi.