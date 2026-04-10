Mavi Vatanda tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildi. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri katılım sağladı. Dev tatbikatta 122 gemi, 41 hava vasıtası, 12 insansız deniz aracı ve 10 binin üzerinde personel görev aldı. Tatbikatın son gününde düzenlenen seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen silah sistemlerinin atış testleri gerçekleştirildi.

Dün, Akdeniz açıklarında devam eden tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da takip etti. Mavi Vatan-2026, eşzamanlı olarak üç denizde de yüksek hazırlık seviyesini test ederken, tatbikatın temel odak noktasını "Mavi Vatan"daki hak ve menfaatlerin korunması ile kuvvetler arası müşterek çalışabilirlik kabiliyetinin artırılması oluşturdu. Tatbikat boyunca insansız su üstü araçları ile insansız hava araçlarının entegrasyonuna yönelik ileri seviye harekât senaryoları uygulandı. 9 Nisan itibarıyla hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tatbikatın fiili safhası tamamlanarak birliklerin ana üslerine dönüş süreci başlatıldı.

YENİ SİLAHLAR ENVANTERDE

MSB Sözcüsü Zeki Aktürk haftalık bilgilendirme brifinginde TSK envanterine alınan yeni silahlarla ilgili bilgi verdi. TB 3 SİHA ile ilk kez olmak üzere elektronik devreli el yapımı patlayıcı düzeneklerini tespit ve zararsız hale getirme sistemi, AKSUNGUR ve AKINCI İHA'lar ile CATS Elektrooptik Kızılötesi Kamera Sistemi muayene kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı.