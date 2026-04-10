Özel’in çağrısının hükmü yok

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemi değerlendirdi.

İran'ın ABD ve İsrail tarafından haksız, hukuksuz saldırıya uğradığını belirten Çelik,"Tüm boyutlarıyla bunu takip ediyor, inceliyoruz. Önemli olan kalıcı ateşkesle birlikte barışın çerçevesinin ortaya çıkmasıdır. Önemli olan kalıcı barışa ulaşılmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol, kurulmasını önerdiği diplomasi masası bu krizlerden çıkış için gerçek bir siyasi pusuladır.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Çelik, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi açısında terör örgütünün gündemden çıkarılması asıl hedef noktasıdır. Silahların bırakılması, terör örgütü yapısının tamamen feshidir. Meclis, yol haritasını netleştirmiştir" dedi.

Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in ara seçim çağrısına tepki göstererek, "İkide bir seçim konusunu gündeme getiriyor. Biz defalarca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Seçimler zamanında yapılmalı. Özel'in seçim çağrısının hükmü yok" diye konuştu.

NATO ZİRVESİ KRİTİK ÖNEMDE

Bütün tartışmalar Türkiye'de yapılacak NATO zirvesini daha kritik hale getirecektir. Bazıları açısından tamam mı devam mı gibi bir sorunun cevabının bulunacağı bir tablo ortaya çıkacaktır. Yeni gelecek inşası için doğru yaklaşımlar göstermek lazım.