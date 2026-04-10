Saldırıda gözaltı sayısı 15’e yükseldi

İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısında gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Diğer taraftan müdahale eden polis ekiplerini plazalardan kayda alan ve bu esnada polislere yönelik küçümseyici ifadeler kullananlara yönelik soruşturmada ise gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kişinin bir kozmetik firmasında çalıştığı tespit edilirken firma, çalışanların işine son verildiğini duyurdu. Şüpheliler bu görüntüleri sosyal medyada da paylaşmıştı.