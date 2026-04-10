Seçim kararı TBMM’de
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan ara seçim çıkışlarına yanıt TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Özel'in "Tarihi sorumluluktan kaçamaz" sözlerini yönelttiği Kurtulmuş, kendisine yönelik yapılan çağrıya verdiği yanıtta "Anayasa ve içtüzüğe göre bu konudaki karar alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Ama buna karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'dur" dedi.