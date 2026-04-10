Şehit Savcı Kiraz anısına yarışma

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi. Her yıl farklı temayla düzenlenen yarışmada, bu yıl "yasa dışı bahis" konusu ele alındı. Programda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı. Programa Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız da katıldı. Ayyıldız konuşmasında, Savcı Kiraz'a yönelik saldırının sadece bir kişiyi değil, Türkiye'nin adalet sistemini hedef aldığını belirtti. Ayyıldız, "Yasa dışı bahis konusu, bireysel olduğu kadar toplumsal bir tehdit de oluşturmaktadır. Bu tür yapılarla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" dedi. Yarışmada Lisans kategorisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Emin Gencer Aydın, Lisansüstünde ise Marmara Üniversitesi'nden Kevser Çetin birinci oldu.