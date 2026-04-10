SON DAKİKA... Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya 'yapı ruhsatı ve iskân ruhsatının verildiği birimler olan imar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında kendisine tahsis edilen odada "başkan yardımcısı" unvanını kullandığı, resmi programlarda da bu şekilde tanıtıldığı bilgisi alındı. Kent A.Ş.'nin yapı ruhsatı sürecinde paravan olarak kullanıldığı, gerçekte sunulmayan hizmetler karşılığında müteahhitlerden haksız kazanç elde edildi. İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) çalışan Burçin Çevik'in de Üsküdar Belediyesi'nde çalışmamasına rağmen soruşturma kapsamında yönlendirme yapan isimlerden biri olduğu öğrenildi.

RENKLİ KODLU RUHSAT SİSTEMİ

Yapı ruhsatı sürecinde hangi başvuruların askıya alınacağı talimatların öğrenilmesi için Kent A.Ş. ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağı kuruldu. Excel tabloları üzerinden ada-parsel bazlı renklendirme sistemi oluşturuldu. Bu sistemde; "Mavi" renk anlaşma sağlandığını, "Kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "Yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "Turuncu" ise görüşme yapıldığını ancak sürecin resmiyete dökülmediği ifade edildi. Ruhsat işlemlerinin mimari projeye göre değil, talep edilen paranın ödenip ödenmemesine göre ilerletildiği öne sürüldü.

İSKAN İÇİN DE AYRI TOPLANTILAR

İskan ruhsatı sürecinde de benzer bir sistem işletildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan süreçte, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu başkanlığında yapılan toplantılarda belirlendiği, bu toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı ileri sürüldü. Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların, belediye binasında yapılan toplantılarda değerlendirilerek her proje için ayrı ayrı "bedel" belirlendiği, müteahhitlerin bu doğrultuda belediyeye çağrılarak menfaat talebinde bulunuldu.