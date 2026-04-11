Bakan Göktaş: “Aile ne kadar desteklenirse toplum o kadar sağlam kalır”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile ve Sağlık Çalıştayı”nda konuştu. "15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına, çocukların korunmasını esas alan önemli yükümlülükler getiriyoruz." diyen Bakan Göktaş, “Aile ne kadar desteklenirse, toplum da o kadar sağlam kalır." şeklinde konuştu.
Bakan Göktaş, Cihannüma Derneği tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl Konferans Salonu'nda düzenlenen "Aile ve Sağlık Çalıştayı"nın kapanış etkinliğine katıldı. Burada konuşan Göktaş, çalıştayda 2 gün boyunca hocaların, uzmanların ve kurum temsilcilerinin aileyi ilgilendiren meseleleri büyük bir dikkatle ele aldığını belirterek, bağımlılıktan demografik dönüşüme kadar pek çok kritik başlığın da çok boyutlu konuşulduğunu ifade etti. Sağlıklı ailenin, toplumu koruyan en güçlü zemin olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bir ülkede aile yapısı sağlam olduğunda, çocuk daha güvende olur. Gençler, karşılaştığı riskler karşısında daha dirençli hale gelir. Yaşlı ve engelli birey hayata daha güçlü bağlanır. Bu nedenle sağlıklı aile, güçlü toplum yapısının ana şartlarından biridir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır." sözlerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:
"Günümüzde ise aileyi etkileyen dinamikler, tek tip değildir. Yaşlı nüfusun artışı ve demografik dönüşüm, ailelerin bakım, dayanışma ve birlikte yaşama kapasitesini yeniden şekillendiriyor. Bu tablo bize açıkça şunu gösteriyor. Yaşlı bireylerin hayat kalitesini koruyan, kuşaklar arası bağı güçlendiren ve aileyi destekleyen politikalar artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bunun yanında, engelli bir evlada sahip olmak, bir aile için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir adanmışlıktır. Ve biz biliyoruz ki, asıl güç, sabırla büyüyen sevgide, asıl direnç, hayata birlikte tutunma iradesindedir. Bu anlamda evde bakım hizmetlerinden sosyal destek modellerine kadar sunulan her katkı, sadece engelli bireyi değil, ailenin bütününü güçlendirmek demektir. Kimi aile, bağımlılığın yıprattığı bir süreci büyük bir gayretle onarmaya gayret eder. Çünkü bağımlılık, bireyi etkileyen bir sorun olmanın ötesinde, ailedeki güven ortamını, ev içi huzuru ve birlikte yaşama düzenini sarsan bir süreçtir. Ancak doğru destek mekanizmaları devreye girdiğinde, aile bu süreci yüklenen bir yapı olmaktan çıkar."
"AİLE NE KADAR DESTEKLENİRSE, TOPLUM DA O KADAR SAĞLAM KALIR"
İyileşmenin en güçlü dayanağının aile olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Erken farkındalık, etkili danışmanlık ve tedavi sonrası sosyal uyum desteği, bu sürecin vazgeçilmez unsurlarıdır. Suça sürüklenmiş çocukların aileleri ise çok katmanlı ve derin bir kırılganlık alanında mücadele vermektedir." dedi. Kimlik gelişimi süreçlerinde yaşanan karmaşaların da aile sağlığı açısından dikkatle ele alınması gereken önemli başlıklardan biri olduğunu ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, çocuklarımız ve gençlerimiz, çok erken yaşlardan itibaren yoğun ve kontrolsüz bir dijital içerik akışına maruz kalmaktadır. İhmal, istismar, aile içi çatışma, okuldan uzaklaşma, zararlı çevre etkisi ve madde riski bu süreçleri adım adım derinleştirebiliyor. Tüm bu meseleler, çocuğun sağlıklı gelişimi, aile bağlarının korunması ve toplumun geleceği bakımından çok dikkatli ele alınması gereken bir alandır. Bu farklı başlıkların her biri, bize aynı gerçeği hatırlatıyor. Aile ne kadar desteklenirse, toplum da o kadar sağlam kalır."