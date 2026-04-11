Bakan Göktaş: “Aile ne kadar desteklenirse toplum o kadar sağlam kalır”

"SOSYAL RİSK HARİTALARI İLE AİLELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Göktaş, Bakanlık olarak, aileyi korunmayı ve güçlendirmeyi esas alan çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı doğrultusunda her haneye dokunan somut adımlarla hizmetleri yaygınlaştırdıklarını söyleyerek, "2024-2028 dönemini kapsayan ve aileyi odağına alması bağlamında bir ilk olan eylem planımızla kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. Sosyal Risk Haritaları ile ilçe, mahalle ve hatta hane ölçeğinde aileleri yakından takip ediyoruz. Sosyal risk haritalarını, koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi güçlendiren önemli bir araç olarak görüyoruz." diye konuştu. Suça sürüklenen çocuklar ve kadına yönelik şiddet alanlarında oluşturulan Sosyal Risk Haritaları ile sahada çalışmalar başlattıklarını kaydeden Göktaş, "Böylece, Çocuklar Güvende sistemi üzerinden riskleri yerinde tespit ediyor, gerekli tedbirleri gecikmeden devreye alıyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir dijital ortam sunmak amacıyla sosyal medya düzenlemesini önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemize özgü bir model geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. 2 hafta önce komisyondan geçti ve şu anda TBMM Genel Kurulunda bu düzenlemeye dair görüşmeler başladı.

Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan önemli yükümlülükler getiriyoruz. Özellikle oyun derecelendirilmesine yönelik bazı içeriklerin hassas olduğunu biliyoruz. Oyun derecelendirilmesi 18 yaş artı olarak otomatik olarak sayılacak bu yasal düzenlememizle beraber. Diğer yandan sosyal medya düzenlememiz, 15 yaş altı çocukları ilgilendiren ve aslında sadece Avustralya değil Fransa, İtalya, İspanya, artık Danimarka, İngiltere, ABD, çok fazla bazı ülkede de tartışılan bir konu oldu. Biz de ülkemizde benzer bir konunun tartışıldığını ve benzer konulardan çocuklarımızı korumak adına özellikle bu adımı attık. 18 ay boyunca çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Uzmanları dinledik, akademisyenlerimizi dinledik, çocukları dinledik, anneleri, babaları dinledik. Onları bu sürecin bir parçası haline getirdik." Bu düzenlemenin çocukları sansürleyen değil, onları koruyan, geleceğe güvenle adım atmalarını sağlayan çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Göktaş, Ankara'da sadece bu konuyu ele alan uluslararası bir toplantının da planlandığını söyledi.