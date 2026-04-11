  • Alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Katil Netanyahu'ya Türkiye'den peş peşe tepkiler

Soykırımcı Netanyahu, Gazze'nin ardından İran ve Lübnan'da da istediğini alamayınca bu kez Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından alçakça paylaşımlarda bulunan Netanyahu'ya Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir." denildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi.

Bebek katili Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı alçakça paylaşımda yine bir skandala imza attı. Terör devletinin Başbakanı, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.

İsrail Savunma Bakanı Katz da, alçakça iftiralar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz ayrıca paylaşımına Kemal Kılıçdaoroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun şu anki hedefinin devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu aksi takdirde ülkesinde yargılanacağı ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: NETANYAHU, DOSTU KALMAMIŞ BİR SUÇLUDUR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu'nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun alçak ifadelerine sert tepki!

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: NETANYAHU YARGILANACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu katliam şebekesiyle mücadele eden bir durumda. Soykırım sorumlusunun Netanyahu olduğunu ve hesap vermesi gerektiğini en başta Cumhurbaşkanımız söyledi. Netanyahu'nun sürekli olarak Cumhurbaşkanımızı hedef alması Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır. Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor. Burada yapmaya çalıştığı şey batılılara "İsrail'in yaptığı şey sizin değerlerinizi temsil ediyor" demek. Sunulan plan içerisinde hava bombardımanıyla insanları katlettikten sonra Kürt kardeşlerimizi ayaklandırarak bir kaos ortaya çıkarmak. Ama İran halkı büyük bir sağduyu ortaya koydu. Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak."

