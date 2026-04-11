CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer görevinden istifa etti

Kayseri'de 19 Ekim 2025 tarihinde yapılan kongrede Feyzullah Keskin'i geçerek yeniden başkanlığa seçilen Ümit Özer il başkanlığı görevinden istifa etti.

Ümit Özer'ins istifasının ardında Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği'nin, CHP Kayseri İl Başkanı Özer'in söylediği iddia edilen 'Alevileri tanıdıkça MHP'lileri kendime baş tacı yaptım' sözleri nedeniyle genel merkeze yaptığı baskınını olduğu ileri sürüldü.

Hacı Bektaşi Veli Derneği 16 Ocak tarihinde 11 dernek adına CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak, basın açıklaması yapmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bu nedenle Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in istifasını istediği, Özer'inde bunun üzerine istifa ettiği kaydedildi. Ümit Özer'in genel merkeze sunduğu istifasının pazartesi günü yapılacak MYK toplantısı'nda görüşüleceği belirtiliyor.