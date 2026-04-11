DEAŞ’a eşzamanlı operasyon

DEAŞ’a eşzamanlı operasyon
Sekvan KÜDEN
ŞIRNAK merkezli 2 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan ve eleman temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 9 Nisan'da Şırnak ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5, Silopi ilçesinde 2, İdil ilçesinde 1 ve Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý