Esenler’den CHP’li belediyelere bütçe dersi

CHP'nin yönettiği belediyeler borç, yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve cinsel taciz haberleriyle çalkalanırken Esenler Belediyesi hizmet ve gelir üretimiyle dikkat çekti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, dünkü meclis toplantısında 2025 yılı Faaliyet Raporu'nu paylaştı. Raporun en önemli kısmı, belediyenin hiçbir faiz ödemeden hizmet üreten bir model ortaya koyması oldu. Göksu, belediyenin gelirinin gideri karşılama oranının yüzde 106,72'ye ulaştığını, bu oranla Esenler Belediyesi'nin giderinden fazla gelir üreten güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu söyledi. Göksu, gelirlerin yüzde 70'inin öz gelirlerden, yüzde 30'unun diğer kaynaklardan sağlandığını belirtti. Ayrıca belediyenin taşınmaz varlığının 192 milyar TL seviyesine ulaştığını açıkladı.

İHALELERİN YÜZDE 99,3'Ü

AÇIK İhalelerin yüzde 99,3'ünün açık ihale yöntemiyle yapıldığını, yalnızca yüzde 0,7'sinin doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiğini ifade eden Göksu, bu tablonun hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurguladı.