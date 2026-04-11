Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyum atandı

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin Başkanı Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından "genel kurul yapmaması" nedeniyle derneğe kayyum atandı. Can Holding soruşturması kapsamında Marmara Kapalı Cezaevi'nde yatan Sanver'in tutuklu bulunmasının nedeniyle genel kurul yapamaması üzerine Ali Rıza Aral, mahkemeye başvurdu. Aral tarafından Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verilen şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Davalılardan Remzi Sanver, 17 Ekim 2025 tarihinde hakkında ileri sürülen iddialar sebebiyle tutuklanıp, cezaevine konulmuştur. Bu suretle dernek başkanlığını ifa edemez haldedir. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Tüzüğünün 28'inci maddesi hükmü, "Büyük üstatlık makamı, ölüm, istifa veya başka bir sebeple boşaldığı takdirde 3 ay içerisinde Büyük Loca toplantıya çağrılır ve Büyük Üstat seçimi yapılır" şeklinddir. Yukarıda arz ettiğimiz gibi Remzi Sanver'in tutuklanması üzerine tüzükte yazılan 3 ay süresi 20 Ocak 2026 gününde dolduğu halde herhangi bir istifa olmadığı ve dernek başkanlığı boşta kaldığı söz konusu olduğundan seçim yapılamamıştır. Bu nedenle, dernek başkanlığına seçim yapılması şarttır. Yönetim kurulu, tüzükteki bu maddeye rağmen genel urulu toplantıya çağırmadığından mütevellit bu başvuruyu yapma zarureti doğmuştur." Bunun üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından uzun süredir genel kurul yapamayan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne geçici süreyle kayyum atandı. (İHA)