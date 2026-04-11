İdam kararı alan İsrail’in Hitler’den farkı yok

Başkan Erdoğan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı için İstanbul'a gelen katılımcıları, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak yarım asra yaklaşan siyasi hayatında kadınlarla birlikte yol yürümüş, dava arkadaşlığı yapmış, bundan da her zaman iftihar etmiş bir kardeşinizim. Bugün büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki ülkemizde kadınlar her alanda daha çok iş, daha çok emek, daha çok katma değer üretiyor.

Türkiye'nin de parçası olduğu Ortadoğu coğrafyası son yıllarda gerçekten sancılı, sıkıntılı ve karanlık günler yaşıyor. Bunun da yükünü özellikle kadınlar ve masum çocuklar çekiyor. Elimizi vicdanımıza koyup şu soruları kendimize cesaretle soralım. Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı 'apartheid' (yasal ayrımcılık) değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir? Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla İsrail Parlamentosu'nun büyük bir zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibariyle bir fark var mıdır? Elbette bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır.