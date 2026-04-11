İstisnai kadrodan bankamatik personel

İzmir'deki CHP'li belediyelerde bankamatikçi çalışan iddialarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Skandal bu kez de Gaziemir Belediyesi'ne sıçradı. Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Belediye Başkanı Ünal Işık'a, "Özel kalem müdürü olarak istisnai kadrodan atama yapıp yapmadığını sorduk. Kendisi bu konuda yetkinin kendisinde olduğunu ifade ederek sorularımızı cevapsız bıraktı.

Gelen bilgiye göre, 15 Aralık 2025'te Yalçın Barkın Ulutaş, özel kalem müdürü olarak istisnai kadrodan atanmış. Ulutaş'ın Antalya'da bulunduğu ifade ediliyor. İşe gelip gelmediği, bankamatik olarak çalışıp çalışmadığı HTS kayıtlarıyla tespit edilmelidir" dedi.