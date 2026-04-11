İzin istedi işe gelmedi

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi Aslıhan Aksoy'un Bornova Belediyesi'nde bankamatikçi olarak çalıştığının ortaya çıkması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Yalım'ın sevgili Aslıhan Aksoy, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü Pervil Koç ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İlyas Aydınalp'in serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkeme savcılığın talebini reddederken şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirdi. Öte yandan Bornova Belediyesi'nde 8 bankamatik çalışanı daha olduğu belirlendi.

BANKAMATİK İTİRAFI

SABAH, şüphelilerin ifadesine ulaştı. İfadesinde, bankamatik çalışan olduğunu itiraf eden Aslıhan Aksoy, "Özkan Yalım sayesinde işe girdim. İşe hiç gitmedim. Yalım 'Telefonu açma bir şey olmaz' dedi. Tek suçum Özkan Yalım'a inanmak ve güvenmek oldu.

Psikolojik tedavi görüyordum. İyi değildim" dedi. Başkan Eşki ise ifadesinde Aslıhan Aksoy'u, Özkan Yalım'ın ricası ile işe aldığını kabul etti. Aksoy'un müdüründen izin aldığını sonrasında ise işe gelmediğini itiraf etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İlyas Aydınalp ise "Personelim çağrı merkezinde işe başladığını söyledi. Normalde izin hakkı yoktu, taşınmak için izin istemiş. 5 ay 10 günlük maaşları hesaplattım. Kredi çekerek, belediyenin hesabına 521 bin 309 lira yatırdım" dedi.