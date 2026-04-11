Meclis üyesinden kiralık katil iddiası

İzmir Konak Belediyesi CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Meclis Üyesi Melda Erbaykent hakkında suç duyurusunda bulundu. Polisin araştırması sonrası Yusuf Aydoğdu gözaltına alındı.

İfadesinde, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden üç CHP'li belediye meclis üyesini darp etmesi ve birini silahla vurmasını istediğini öne süren Aydoğdu, bu talepleri reddettiğini, bunun üzerine 10 milyon TL teklif edildiğini iddia etti.