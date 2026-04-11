Ruhsat şüphelisi 9 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatmış, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese baskın düzenlenmişti. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama istendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.1 şüpheli ise serbest bırakıldı.