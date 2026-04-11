‘SİHA’ları ilk kez Türkler kullandı’

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından düzenlenen "Rektörler Konferansları" programı kapsamında "Türkler" başlıklı bir sunum yaptı. Türk tarihinin derinliklerinden modern savunma teknolojilerine uzanan kapsamlı bir analiz sunan Afyoncu, "Türkler, yapıp kullandıkları silahlı insansız hava araçlarıyla savaşın şeklini değiştirip yeni savaş konsepti haline getiren bir millet oldu. Savaş tarihinin gidişatı, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) değişti, ilk kullanan biz olduk.

Türk SİHA'ları, Mete'nin kullandığı ıslık çalan oklar ve Fatih'in toplarının yeni versiyonudur" diye konuştu. Türk dünyasının artan nüfusu ve güçlenen yapısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Afyoncu, Türklerin, bugün 7 bağımsız Türk devlet ve 250 milyonluk nüfusla dünyada hüküm sürdüğünü belirtti. Kırgız isminin yaşayan en eski Türk boyu olduğunu hatırlatan Afyoncu, Türk devletlerinin gelişiminin ve nüfus artışının tüm bölge için umut verici olduğunu da sözlerine ekledi.