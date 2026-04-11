Siyonist vahşete karşı tek ses

Siyonist İsrail'in, Filistin'deki Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği sistematik zulme Türkiye genelinde eşzamanlı tepki gösterildi. Filistin'e Destek Platformu, cuma namazı çıkışında, Filistinlilere yönelik idam kararlarını lanetledi ve durdurulmasını istedi.

İstanbul'daki buluşmanın adresi Bağcılar Meydanı'ydı. Cuma namazı sonrasında sağnanak yağmura rağmen İsrail'in idam kararına karşı ortak tavır almak için Meydan Camii önünü dolduran vicdan sahipleri, ellerinde taşıdıkları afişler ve sloganlarla soykırımcı politikalara karşı tepki gösterdi. Alanda kurulan platforma bir idam sehpası ile İsrail'in katlettiği bebek ve çocukların tabutlarını temsilen fotoğraflar koyuldu. Okunan basın açıklamasının ardından çeşitli sivil toplum dernek temsilcileri ellerinde fotoğraflarla protesto eylemine destek verdi.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Kabaktepe, "Yalnızca İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanındaki merkezi meydanlarda toplanan kalabalıklar, sınırları aşan bu ağır zulme karşı sessiz kalmayacaklarını tüm dünyaya eşzamanlı olarak ilan etti. Bu coğrafyayı kan gölüne çevirdiler. Yeniden barış ve adalet için gayret edeceğiz. Demokrasi diyerek kadın ve çocukları katlettiler. Hep birlikte işgal ve zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir dijital maskaralıklar bizi kandıramaz. 70 bin insanımızın, bebeklerin, annelerin ölümlerinin hesabını vereceksiniz. Bu zulme karşı onurlu duruş sergileyip karşı çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Cuma hutbesinde de söylendiği gibi Gazze'ye elimizle, dilimizle ve dualarımızla destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail Parlamentosu'nun Filistinli esirlere yönelik idam kararı için başkent Ankara'da eylem düzenlendi. Eylemin adresi Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusu oldu. Filistinli esirlere yönelik idamın İsrail Parlamentosu'ndan geçerek yasallaştırılmasının soykırımdan hiçbir farkı olmadığını belirten Filistin'e Destek Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Cihad Çiğdem, "İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmış durumdadır. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak da değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır" dedi. Zonguldak'ta Filistin'e Destek Platformu, İsrail'e tepki göstermek ve Avrasya Sumud Filosu'na destek olmak için eylem yaptı.

İzmir'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti. Cuma namazı sonrası Konak Meydanı'nda bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'daki saldırılarını kınadı.

Eskişehir'deki gösterilerin adresi de Çarşı Camii önü oldu.

Diyarbakır'da Filistin'e Destek Platformu ile Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Trabzon'da ise vatandaşlar, İskender Paşa Camii önünde buluştu. Vatandaşlar, bölgedeki siyonist zulmün son bulması için dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

İNSANLIK AYAKTA



Balıkesir'de STK temsilcileri Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazı sonrasında bir araya geldi. Filistin'e destek açıklamaları yapılan ve İsrail'e lanet okunan etkinlik, Filistinliler için edilen dua ile sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un da destek verdiği gösteride konuşan Uygur, "Son alınan karar (idam kararı) insanlığın vicdanını bir kez daha sızlattı. Bir ırkçılık ve ayrım söz konusu. Hukuk tanımazlık söz konusu. Filistin'e destek platformumuz 2 buçuk yıldan bu yana olduğu gibi yine bu zulme dur diyecek" dedi.