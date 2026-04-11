SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Emmanuel Macron ile görüştü! İşte ele alınan konular: Dünyaya ’İran’ mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını vurguladı.

'ATEŞKES SÜRECİ SABOTE EDİLMEMELİ'

İran'a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti. Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılara işaretle, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini kaydetti.