Sumud’da soykırım suçu işlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna uluslararası sularda, İsrail tarafından düzenlenen korsan saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin "İnsanlığa Karşı Suç" ve "Soykırım" suçlarından hapisleri talep edildi. İddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre; zodyak botlar, lazerli silahlar ve gece görüş sistemleriyle donatılmış İsrail komandoları adeta bir savaş operasyonu yürüttü. Gönüllülerin atletlerine kadar tüm kıyafetleri zorla çıkarıldı. 8 kişilik koğuşlara 20 kişinin tıkıldığı, musluk sularıyla hayatta kalmaya zorlanan gönüllülerin uyumaları engellendi. -