Tacizci Başkan Dede ihraç edildi

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Tacizci başkan Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla partiden ihraç edildi. Partiden yapılan açıklamada, Hasbi Dede'nin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine tüzüğün "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezası aldığı ifadelerine yer verildi.

