Yenişehir Belediyesi’ne ihale operasyonu

Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yapılan şafak baskınında yöneticiler ve özel sektör temsilcilerinin aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Mart 2025'ten bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulandı. Yapılan incelemelerde 7 şüpheliye ait suç unsuru içeren herhangi bir görüşme tespit edilmezken, 18 şüpheli hakkında tam 76 adet suç içerikli iletişim kaydı elde edildi. Bu kayıtlar, fiziki takip ve görüntü incelemeleriyle desteklenirken sahada yapılan çalışmalar sonucunda 6 ayrı fiziki takip ve tarassut tutanağı düzenlenerek dosyaya eklendi.

15 AYRI SUÇ EYLEMİ

Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin raporlar, Kamu İhale Kurumu'ndan temin edilen ihale belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan mali veriler ve MASAK analizleri tek tek incelendi. Şüphelilerin birlikte hareket ederek 15 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edildi. -