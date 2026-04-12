Arabuluculukta 2025 verisi: Uyuşmazlıkların yüzde 54’ü anlaşmayla sonuçlandı

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, arabuluculuk sisteminin yargı süreçlerine gitmeden uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözülmesine imkân sağladığını ifade etti. Gürlek, bu uygulamaların hem hızlı hem de etkin sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

"2025'DE UYUŞMAZLIKLARIN YÜZDE 54'ÜNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bakan Gürlek, arabuluculuk yöntemiyle 2025 yılında uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandığını belirterek, bu sayede yargı sistemindeki yoğunluğun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Arabuluculuk uygulamalarının mahkemelere etkisine de değinen Gürlek, farklı yargı birimlerinde iş yükünün ciddi oranda azaldığını açıkladı. Buna göre; hukuk mahkemelerinde yüzde 25,4, iş mahkemelerinde yüzde 77,5, tüketici mahkemelerinde yüzde 46,1 ve asliye ticaret mahkemelerinde yüzde 32,9 oranında azalma kaydedildi.

"DAHA HIZLI VE ETKİN ADALET HEDEFİ"

Vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Gürlek, alternatif çözüm yöntemlerinin kapsamını genişletmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.