Erdoğan ve Macron’dan ’ateşkese uyun’ çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların (ABD/İsrail-İran Savaşı) ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade eden Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılarda ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesini, Türkiye'nin sürece katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini ifade etti. Erdoğan ve Macron görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması ve Suriye'deki gelişmeleri de etraflıca ele aldı.

MACRON'DAN TÜRKÇE MESAJ



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da görüşmeyle ilgili X hesabından Türkçe olarak yayımladığı mesajda "Erdoğan'la az önce bir görüşme gerçekleştirdim. Öncelikle Yakın Doğu ve Ortadoğu'daki durumu ele aldık; ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan'da uygulanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık. Ayrıca Ukrayna'daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım. Özellikle 4 Mayıs'ta Erivan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perspektifinde, Güney Kafkasya'da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel işbirliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa'nın desteğini yineledim. Son olarak, diyaloğumuzu ve ikili işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.