Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucunda çıkan o maddeler incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifade veren ve uyuşturucu testine tabi tutulan oyuncu Hande Erçel'in sonuçları dün açıklanmıştı.

O MADDELER İNCELENECEK

Erçel'in vücudunda kokain ve esrar maddesine rastlanmazken alınan doku örneklerinde morfin gibi bazı metabolitler tespit edilmişti. Savcılık, söz konusu maddelerin ilaç etken maddesi olup olmadığının aydınlatılamadı için Adli Tıp 5. İhtisas Kuruluna müzekkere yazdı.