Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk (93) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir'de 1933 yılında dünyaya gelen Cindoruk, Doğru Yol Partisi'nin eski genel başkanlığını ve 1991-1995 arasında TBMM Başkanlığı yapmıştı. Cindoruk ayrıca Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi üzerine, yaklaşık bir ay boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına vekâlet etmişti. 25 Aralık 2025'te oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Cindoruk, evli ve üç çocuk babasıydı.